Milan, Brahim Diaz: "Non siamo stati lucidi, ma è solo una sconfitta. Testa alla prossima"

L'attaccante rossonero Brahim Diaz è stato intervistato da Milan TV dopo la sconfitta casalinga col Lille in Europa League. Queste le sue dichiarazioni: "Non abbiamo avuto ancora il tempo di parlare tra di noi, lo faremo nelle prossime ore. Domenica abbiamo subito la possibilità di rialzarci".

Cosa non ha funzionato stasera?

"La squadra non è stata lucida come in altre occasioni, i primi due gol subiti hanno fatto la differenza all’interno della partita".

Quanta voglia ha di riscattarsi?

"È stata solo una sconfitta, vogliamo ricominciare a vincere già dalla prossima gara con grande spirito di squadra".