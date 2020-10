Milan, Brahim Díaz: "Sto trovando continuità. Ibra? Un fratello maggiore"

Brahim Díaz, attaccante classe '99 del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Milan-Sparta Praga, valevole per la 2ª giornata del Gruppo H della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021, che ha visto i rossoneri vincere 3-0 contro i cechi:

"Io, come tutta la squadra, stiamo facendo molto bene - dichiara il calciatore rossonero autore dell'1-0 -. Vogliamo continuare così".

Sul ruolo da chioccia di Ibrahimović: "Lui è un fratello maggiore. Mi dà dei consigli che, da un calciatore che ha fatto e fa la differenza nel mondo del calcio, sono sempre ben accetti"

Sul momento dei rossoneri: "Voglio continuare a dare il massimo in questo grande club. Io e tutta la squadra siamo contenti per quello che stiamo facendo e vogliamo continuare così. Sono felice di essere qui. In questo periodo, sto trovando continuità e, sia io che i ragazzi, stiamo cercando di dare tutto per vincere tutte le partite".