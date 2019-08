Milan-Brescia, i voti ai tecnici: Giampaolo ci prova. Corini limitato dai KO

© foto di Image Sport

Tre punti per Marco Giampaolo, zero per Eugenio Corini. L'1-0 del Milan sul Brescia regala all'ex tecnico della Samp i primi tre punti della sua avventura rossonera. Ma il lavoro da fare, per l'allenatore abruzzese, è ancora tanto.

MARCO GIAMPAOLO 6,5 - Il Milan è work in progress, lui prova a dargli un'identità che evidentemente ancora manca. Dall'undici iniziale ai cambi, passando per il modo in cui si adattano di minuto in minuto gli interpreti scelti in partenza. Il modulo è un ibrido: non 4-3-1-2 e neanche 4-3-3. Dà a Suso la libertà di svariare ed è un bene per tutto il Diavolo. Prova la mossa a sorpresa con la staffetta Silva-Piatek: gli riesce meglio nella seconda parte, perché subentrando il polacco riesce quantomeno a rendersi pericoloso. Per insistere sulla sua idea di gioco ha bisogno di un innesto, come minimo. Altrimenti dovrà adattarsi al fatto che, a meno di non schierare Paqueta trequartista, il Milan attuale difficilmente può venirgli incontro. Bene le scelte a centrocampo.

EUGENIO CORINI 6- Difficile dargli meno. La partita del suo Brescia è condizionata in maniera decisa dai due infortuni avvenuti nel primo tempo: dopo un quarto d'ora deve già cambiare Martella per Mateju, all'intervallo è costretto a sostituire Torregrossa. Poco spazio per incidere, in pratica. A livello di scelte iniziali, mette in campo la miglior formazione possibile. E il suo Brescia, volitivo e con sprazzi di qualità, non demerita nel palcoscenico di San Siro.