Milan-Brescia, un'ora di André Silva: la partita del portoghese in numeri

© foto di Image Sport

26 tocchi, un'occasione creata e anche sprecata, un'ora di gioco che non sembra aver cambiato le sue sorti in rossonero. È il bilancio della partita di André Silva, grande sorpresa nella formazione iniziale del Milan contro il Brescia, sostituito da Giampaolo al 60' da Piatek, rimasto a guardare in distinta e non solo. Il portoghese si è mosso tanto, allargandosi verso sinistra, ma anche in profondità, senza incidere davvero sulla partita. La sua ultima in rossonero?

La partita di André Silva

Tocchi di palla: 26

Passaggi tentati/riusciti: 11/8 (73%)

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 1

Duelli aerei affrontati/vinti: 2/0

Dribbling tentati/riuscit1: 1-1