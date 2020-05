Milan, breve diretta social per Ibrahimovic da Milanello: "Il mio lavoro, la mia passione"

Zlatan Ibrahimovic ha effettuato una breve diretta dal proprio profilo Instagram direttamente dai campi di Milanello, dove vive dal momento in cui è rientrato dalla Svezia. Il campione rossonero ha usato queste parole a margine del video: "My passion, my work, remember this". Dopo i messaggi degli ultimi giorni dove pareva decisamente più distante da un futuro milanista, un altro messaggio criptico dai toni però molto più distesi.