Milan, brusca frenata in Europa. Ma la “sveglia” può essere salutare

Il Milan dopo 24 partite utili di fila è stato battuto da un brillante Lille in Europa League. Un rigore e una papera di Donnarumma hanno compromesso la partita contro i francesi, poi bravi ad arrotondare sul 3-0. Era da marzo che il Milan non perdeva, prima del lockdown contro il Genoa, ma a Milanello non ne fanno un dramma, prima o poi il ko doveva arrivare: “Perdere 3-0 fa male ma le sveglie ogni tanto fanno bene, il calcio è così", ha detto Simon Kjaer.

Il Milan potrebbe trarre beneficio da questa sconfitta per ricaricarsi dopo un periodo estremamente positivo. La rabbia agonistica probabilmente è venuta a mancare ma domenica c’è la prova del nove contro il Verona, una gara importante per andare alla sosta in testa alla classifica: “Abbiamo incontrato una squadra forte, ci siamo complicati la vita. Non avevamo cominciato male la gara, ma non siamo riusciti ad essere pericolosi come pensavo, poi una volta andati in svantaggio gli abbiamo concesso degli spazi di troppo. Si riparte valutando la prestazione, le cose positive e negative. Per stasera dopo tanto tempo dovremo analizzare più cose negative che positive ma con grande consapevolezza delle nostre qualità", ha analizzato l’allenatore del Milan. Il ko con il Lille per 0-3 è la peggior sconfitta a San Siro della storia europea del Milan, che mai aveva perso in casa con più di due gol di scarto. I rossoneri non sono riusciti a contrastare la freschezza e la rapidità dei francesi, che escono con i tre punti da San Siro grazie alla tripletta di uno scatenato Yazici.