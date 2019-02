Milan, buon punto a Roma. Ma sprecata la chance per la fuga

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan vincendo a Roma avrebbe avuto la possibilità di allungare di quattro lunghezze sui giallorossi e accorciare a meno due dall’Inter. I rossoneri hanno anche iniziato bene grazie al vantaggio di Piatek, al suo 22esimo centro stagionale, ma alla fine dei novanta minuti il pareggio è più che giusto, poiché la Roma ha avuto tante opportunità di vincerla. D’altronde il migliore in campo è stato il portiere Gigio Donnarumma, miracoloso in almeno 4 occasioni. E’ un Milan che non è riuscito a fare il salto di qualità, ma nel frattempo torna a casa con un punto e il vantaggio sulla Roma per quanto riguarda gli scontri diretti. E’ una corsa alla Champions League davvero avvincente, dove tante squadre sono coinvolte e lo saranno fino alla fine. “Abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo per merito della Roma non abbiamo giocato, il nostro possesso di palla era sterile. Nel secondo tempo siamo venuti fuori e ai punti meritava qualcosa più la Roma”, ha ammesso Gattuso al termine della sfida. Sottotono gli esterni, con Suso e Calhanoglu quasi irriconoscibili per i tanti errori commessi, mentre Piatek e Paquetà hanno trovato un buon feeling e sono stati loro a confezionare il vantaggio all’Olimpico, con una grande giocata del brasiliano e la realizzazione del polacco. Il Milan ha superato il doppio confronto con Napoli e Roma con due pareggi, custodendo ancora la quarta piazza, e ora il calendario può essere più clemente.