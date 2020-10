Milan, buone notizie dall'infermeria: da domani Romagnoli sarà in gruppo

vedi letture

Domani primo allenamento settimanale del Milan, verso il derby. Buone notizie per Alessio Romagnoli che sarà in gruppo (con i pochi giocatori rimasti a Milanello): in caso di discesa in campo contro i nerazzurri, per il capitano rossonero sarebbe l'esordio stagionale.