Milan, buone notizie dall'infermeria: Saelemaekers recupera. Contro la Fiorentina ci sarà

Buone notizie per Stefano Pioli in vista della gara contro la Fiorentina in programma per domenica pomeriggio, anche se con molta probabilità sarà ancora Daniele Bonera a sedere sulla panchina rossonera. Secondo quanto riportato da Sky Sport Alexis Saelemaekers sarà infatti a disposizione per il match contro i viola e potrebbe anche giocarsi le sue chance per partire dal 1'.