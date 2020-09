Milan, buone notizie per Pioli: Ibrahimovic in gruppo. Con lo Shamrock Rovers ci sarà

Buone notizie in casa Milan in merito alle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha infatti iniziato in gruppo l'allenamento cominciato da poco a Milanello. L'attaccante, se non dovessero esserci complicazioni, dovrebbe dunque essere regolarmente in campo contro lo Shamrock Rovers giovedì nel preliminare di Europa League.