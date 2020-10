Milan, buone notizie per Pioli: Rebic è tornato ad allenarsi con il gruppo

Buone notizie in casa Milan. Come riporta Sky infatti, Ante Rebic oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il croato è assente dal 27 settembre, quando riportò una lussazione al gomito sinistro dopo una caduta nella sfida tra Crotone e Milan. L'ex Eintracht Francoforte non verrà rischiato giovedì contro lo Sparta Praga, ma sarà nuovamente a disposizione di Pioli per la sfida di domenica contro l'Udinese.