Marco Giampaolo studia come poter dare una svolta al proprio Milan anche grazie ai nuovi acquisti. Ante Rebic si è allenato solo tre volte con i compagni rossoneri, però potrebbe entrare a partita in corsa visto che Castillejo non ha mai convinto del tutto e che comunque fisicamente il croato è più che a posto. Anche Rafael Leao sogna di poter ottenere maggiore spazio dopo il gol segnato in U21 con il Portogallo. Il giocatore viene considerato poco disciplinato tatticamente, ma vista l'involuzione di Piatek è possibile che ottenga più minuti rispetto alla sfida d'esordio contro l'Udinese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.