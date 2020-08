Milan, c'è fiducia per il rinnovo di Ibrahimovic: la distanza non è incolmabile

Continua a tenere banco in casa Milan la vicenda legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, l’obiettivo di entrambe le parti sarebbe quello di trovare un accordo per il rinnovo ma in questo momento comunque c’è una distanza che non sembra incolmabile. Il club rossonero però resta fiducioso sulla buona uscita dell’operazione.