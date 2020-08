Milan, c'è il sì di Aurier. Si tratta col Tottenham per abbassare le pretese sul cartellino

Serge Aurier ha detto sì al Milan: l'obiettivo di mercato per la fascia destra dunque si avvicina ai rossoneri, anche se per cederlo il Tottenham chiede 20 milioni. Stando a quanto riferisce Sky, il Milan dovrà cedere uno tra Calabria e Conti prima di dare l'assalto all'africano, intanto ha avviato una trattativa con gli Spurs per provare ad abbassare le richieste per la sua cessione.