Milan, c'è l'accordo con Aurier: col Tottenham ballano circa 5 milioni

vedi letture

Il Milan ha deciso di puntare su Serge Aurier. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio con Dumfries - l’altro terzino destro nel mirino dei rossoneri - si è risolto a favore dell’ivoriano, il quale ha già dato il suo ok al trasferimento a Milano. I vertici del Milan hanno ottenuto il gradimento del giocatore, ma dovranno ora superare lo scoglio Tottenham, club proprietario del cartellino di Aurier. Gli Spurs chiedono circa 20 milioni per il 27enne esterno, cifra ritenuta eccessiva dal Milan, che ragiona invece nell’ottica dei 15 milioni (magari qualcosina in più). L’interesse della società milanista è concreto e i contatti proseguono per arrivare alla fumata bianca. L’operazione è giudicata difficile, ma vale la pena provarci. Anche perché, come detto, Aurier ha aperto all’eventuale destinazione rossonera. Il pressing va avanti, ma il Milan deve fare attenzione: l’ivoriano, infatti, piace anche ad altre squadre. Come il Bayer Leverkusen, ad esempio, che si è mosso con decisione.