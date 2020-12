Milan, c'è l'ipotesi Giroud ma il club rossonero non ha intenzione di svenarsi per una punta

Tra i nomi che il Milan sta prendendo in considerazione per sistemare l'attacco dopo l'infortunio di Ibrahimovic, c'è quello di Olivier Giroud del Chelsea. La società rossonera non vuole svenarsi in tal senso ma è pronta a cogliere eventuali occasioni offensive. Il francese sta bene a Londra, dove comunque le occasioni per mettersi in mostra non mancano. Però resta una possibilità che verrà presa in considerazione, anche se, solo dopo aver trovato il centrale da aggiungere ai difensori a disposizione di Pioli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.