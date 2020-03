Milan, c'è tanto lavoro: cinque scadenze imminenti da risolvere

Sono cinque le scadenze contrattuali che la dirigenza del Milan deve affrontare nel giro di tre mesi. In questi giorni sarà complicato per Gazidis, Maldini e Massara lavorare in sede perché a Casa Milan è tutto chiuso per l’emergenza coronavirus. Ma i contatti telefonici con procuratori avverranno anche in questi giorni difficili, per provare a stabilire quando potrà esserci un incontro per discutere del futuro dei loro assistiti. Mino Raiola nelle prossime settimane sarà l’agente più richiesto in via Aldo Rossi, avendo ben 2 giocatori su 5 a scadenza. Si tratta di Giacomo Bonaventura e Zlatan Ibrahimovic. Il primo dopo aver superato un lungo infortunio è tornato arruolabile ormai da settembre, ma ha perso il posto da titolare e il futuro sembra essere lontano da San Siro. Sull’ex Atalanta ci sono idee contrastanti, con una parte del club che tifa per la sua permanenza, e un’altra per l’addio per tagliare un ingaggio importante per un giocatore che ha superato i 30 anni.

Con Raiola si parlerà naturalmente di Ibrahimovic, che vuole capire bene i progetti del club prima di accettare il rinnovo. Il Milan sa quanto sia importante tenerlo in rosa e vorrebbe offrirgli un prolungamento, ma sarà Zlatan a decidere dopo il colloquio con Gazidis per sapere come la società intenda tornare in alto nell’immediato. Ibra il suo lo sta facendo e il bilancio dice 4 gol in 10 partite.

Gli altri contratti in scadenza a giugno sono quelli di Begovic, Kjaer e Alexis Saelemaekers, tutti in prestito. L’unico ad avere opzione per il riscatto è Kajer, che si sta giocando le sue carte per rimanere in rossonero. Il Siviglia chiede 2,5 mln di euro a giugno, e sarebbe una spesa calcolata dal Milan. Begovic e Saelemaekers difficilmente resteranno al Milan e dunque dovranno essere rimpiazzati nel prossimo mercato estivo.