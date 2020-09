Milan, c'è Tomiyasu per la difesa. Il Bologna vorrebbe trattenerlo a meno di offerte clamorose

"Tomiyasu non vorremmo cederlo, è chiaro che se arrivassero offerte clamorose le terremo in considerazione ed eventualmente trovare i sostituti. Non è facile”. Così ha dichiarato il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon. Sul giapponese c'è l'interesse del Milan. Classe 1998, Tomiyasu è approdato al Bologna la scorsa estate per 9 milioni.