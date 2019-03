© foto di Federico Gaetano

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro mercato del Milan, anche se spiega come le strategie rossonere siano vincolate all'accesso in Champions e e alla decisione del TAS sulla vicenda Fair Play Finanziario. Se tutto dovesse adnare per il verso giusto, il Milan metterebbe in cima alla sua lista della spesa il nome di Federico Chiesa, anche se la concorrenza spaventa. Gli altri nomi per l'esterno sono quelli di Allan Saint-Maximin del Nizza, Gerard Deulofeu del Watford e Everton Sousa, talento 22enne del Gremio. L'altra casella da riempire è quella del centrocampista: l'Interesse per Sergej Milinkovic-Savic è datato e ancora buono, ma occhio anche a Amadou Diawara del Napoli e la coppia del Sassuolo Stefano Sensi-Alfred Duncan.