Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, il Milan dopo il colpo Ibrahimovic potrebbe provare a raddoppiare anche con un "colpo alla Van Bommel". Boban e Maldini stanno cercando di chiudere l'operazione Todibo con il Barcellona, ma nel frattempo si guardano intorno anche per acquistare un giocatore subito pronto da aggiungere al centrocampo di Pioli. Il nome ancora valido è quello di Matic, in uscita dal Manchester United, ma non è l'unico preso in considerazione dal club milanista.