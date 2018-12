Milan, caccia ai rinforzi: un attaccante esterno e una mezzala

Sul banco degli imputati dopo la sconfitta con la Fiorentina è finito l’allenatore del Milan Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha le sue colpe per come ha schierato la formazione in campo e soprattutto per alcuni cambi tattici che hanno lasciato qualche dubbio, ma è riduttivo puntare il dito solamente sull’ex mediano rossonero. Il Milan ha una squadra con undici-dodici buone individualità, un paio di campioni, e tante riserve che farebbero fatica a giocare anche in squadre di metà classifica. Appena un titolare esce dalle rotazioni per squalifica o infortunio, la squadra va in difficoltà. E contro la Fiorentina era assente praticamente tutto il reparto di centrocampo, a cominciare da Biglia e Bonaventura infortunati, passando per Bakayoko e Kessie squalificati, lo stesso Bertolacci o Borini fuori causa per acciacchi fisici.

Ecco perché la proprietà Elliott sa che a gennaio dovrà intervenire sul mercato, e va alla ricerca di due profili. Una mezzala, con capacità d’inserimento e forte fisicamente. Un giocatore che possa aumentare la quantità di gol del Milan, perché fino ad oggi stanno venendo a mancare le reti dei centrocampisti, come ad esempio Bonaventura sapeva fare. Inoltre la dirigenza proverà a prendere anche un attaccante che sappia giocare sull’esterno, dunque un elemento mobile e duttile. Perché l’intenzione generale è quella di passare definitivamente al 433 e dunque privilegiare una giocatore offensivo di fascia.

In uscita invece c’è Calhanolgu. Il Lipsia è tornato alla carica per avere il giocatore turco a gennaio. Il Milan valuterà l’offerta economica che potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. L’ex Leverkusen in questa stagione non ha mai brillato con la maglia rossonera, in 15 presenze in serie A non ha ancora trovato la via del gol, e non ha attraversato un bel periodo a causa di problemi personali.