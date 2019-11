Milan, caccia al bomber: il piano alternativo a Ibrahimovic è Mandzukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan ha già pronto un piano B qualora a gennaio non dovesse riuscire a mettere le mani su Zlatan Ibrahimovic nella prossima finestra di calciomercato. Come riporta 'Tuttosport' oggi in edicola, il club rossonero ha infatti in Mario Mandzukic l'alternativa allo svedese. Valutato dalla Juventus 12 milioni di euro, il calciatore croato - chiaramente fuori dai piani del club - può andare via per molto meno e in questo momento è a bilancio per 4 mln. Mandzukic piace anche al Borussia Dortmund, mentre il Manchester United negli ultimi giorni s'è un po' defilato.