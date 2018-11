Milan, caccia al centrocampista: aumentano le chance per Sensi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Visti gli infortuni di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, che dovranno restare ai box per diversi mesi, il Milan dovrà tornare sul mercato a gennaio per cercare un rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto scrive Il Giornale, il profilo più gradito sembra essere quello di Stefano Sensi del Sassuolo. Il classe '95 ha finora collezionato otto presenze nel campionato in corso, anche se per i rossoneri non sono esclusi nomi a sorpresa per potenziare il reparto mediano.