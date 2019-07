Milan, caccia al difensore: Nastasic fattibile, poi Lovren e Pezzella

© foto di Giacomo Morini

Il Milan cerca un difensore. Il Corriere dello Sport conferma l'interesse per Dejan Lovren del Liverpool e Matija Nastasic dello Schalke 04, ma tra i calciatori presi in considerazione ci sarebbe anche German Pezzella della Fiorentina. I viola chiedono non meno di 20 milioni di euro e l'agente ieri è stato nella sede rossonera, ma solo per un primo sondaggio esplorativo.

Nastasic l'elemento più vicino - Lovren costa 25 milioni e chiede un ingaggio importante, mentre lo Schalke potrebbe accettare la cessione in prestito oppure l'inserimento di Ricardo Rodriguez come contropartita tecnica.