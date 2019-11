Milan, caccia al primo punto allo Juventus Stadium dopo 8 ko di fila

Il Milan va a caccia del primo punto allo Juventus Stadium. L’impianto torinese fino ad ora è stato teatro di otto sconfitte su otto match in campionato da quando la formazione bianconera ha iniziato a giocare nel nuovo stadio. Un trend davvero negativo che dura dal 2011 ad oggi, ma che domenica la squadra rossonera proverà a interrompere. Sarà davvero difficile, servirà forse un’impresa e tanta buona sorte, perché fare un punto in casa della Juve in questo momento storico sarebbe una buona iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. Servirà la partita perfetta, che tutti i giocatori siano sul pezzo per novantacinque minuti, servirà diminuire gli errori individuali ed essere concreti in area avversaria. Occorrerà un Milan differente rispetto a quello visto in queste undici giornate, in cui ha perso ben 6 volte.

Il Milan allo Stadium ha sempre perso, non ha ottenuto mai un punto, e questo deve essere uno stimolo in più per cercare di rompere la maledizione. Intanto prosegue il lavoro della squadra a Milanello e arrivano buone notizie su Suso, anche ieri in gruppo in entrambe le sessioni (mattina e pomeriggio). Lo spagnolo si può considerare completamente recuperato per il match all’Allianz Stadium. Difficile vedere in campo a Torino l’argentino Mateo Musacchio, ancora alle prese con un lavoro personalizzato per smaltire il fastidio muscolare all’adduttore. Oggi cominceranno le prime prove tattiche per arrivare all’appuntamento contro la Juve nel migliore dei modi, e provare nell’impresa di fermare la corazzata di Maurizio Sarri.