Milan, caccia al rinforzo invernale

Il Milan prepara la gara casalinga contro il Chievo Verona per scacciare definitivamente i fantasmi e godersi una sosta più tranquilla. L’obiettivo è la continuità di risultati e una solidità difensiva che fino ad ora spesso non c’è stata. Gattuso oggi parla in conferenza stampa ma per l’impegno contro i veneti dovrebbe schierare la formazione migliore con tutti i titolari dall’inizio. Unico ballottaggio potrebbe essere tra Abate e Calabria sulla corsia sinistra di difesa.

Mentre il gruppo lavora per recuperare terreno in classifica, la società prosegue gli incontri per provare a migliorare la rosa e concedere al tecnico qualche alternativa in più da gennaio in poi. Nelle ultime ore oltre ai rumors su Zlatan Ibrahimovic, il cui contatto con Leo risale a fine luglio, c’è stato un incontro a Casa Milan prima della gara con l’Olympiacos tra il dg milanista e l’agente del brasiliano Lucas Paquetà, 21enne del Flamengo. Primi approcci e sondaggi da parte del Milan attraverso il suo agente sudamericano, ma la sostanza è che la società cerca rinforzi sia a centrocampo che in attacco, e proverà a rendere il Milan ancora più competitivo.