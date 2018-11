Milan, caccia al sostituto di Biglia: Paredes in pole, idea Lobotka

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grave infortunio di Lucas Biglia costringerà il Milan a muoversi sul mercato già nella finestra invernale per rinforzare il centrocampo. Il primo nome sulla lista di Leonardo e Maldini, secondo Tuttosport, è quello di Leandro Paredes, ma lo Zenit difficilmente accetterà a un'operazione in prestito senza obbligo di riscatto, dato che la valutazione del giocatore è di 30 milioni. L'alternativa è Lobotka del Celta Vigo, giocatore su cui si era mosso il Napoli in estate.