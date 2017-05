Milan, caccia all'attaccante: Morata e Aubameyang difficili. C'è Kalinic

© foto di Federico De Luca

Il Milan guarda al mercato e in vista della prossima stagione l'obiettivo numero uno sarà quello relativo all'attaccante che sostituirà il partente Carlos Bacca. Il sogno è Alvaro Morata e a seguire ci sarebbe anche l'ipotesi Pierre-Emerick Aubameyang, ma per entrambi il problema è legato ai prezzi dei cartellini, non inferiori ai 70 milioni. Per questo il club rossonero avrebbe anche un'altra pista, certamente più percorribile, ovvero quella che porta il nome di Nikola Kalinic. Il croato ha una clausola rescissoria nel contratto che lo lega alla Fiorentina da 50 milioni di euro, ma la sensazione è che di fronte a un'offerta da 30 milioni il club viola possa anche cederlo. A riportarlo è Tuttosport.