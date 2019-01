Milan, caccia all'esterno d'attacco: 4 nomi sul taccuino di Leonardo

© foto di Federico Gaetano

Come riporta Tuttosport, dopo l'arrivo di Piatek, Leonardo potrebbe concentrare gli ultimi sforzi ancora sul reparto offensivo. L’obiettivo è regalare a Rino Gattuso un’alternativa concreta per il tridente, in particolare un esterno offensivo. Quattro i nomi sul taccuino del direttore tecnico rossonero: oltre al solito Carrasco (è la pista più costosa e complicata), in lizza ci sono l’olandese Danjuma Groeneveld del Club Bruges, il maliano Djenepo dello Standard Liegi e il portoghese Gelson Martins dell’Atletico Madrid.