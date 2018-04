Milan, caccia all'esterno d'attacco: Depay è la priorità della dirigenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' Memphis Depay il primo obiettivo del Milan in vista della prossima estate. Lo scrive MilanNews, che tratteggia le strategie del club rossonero in vista della prossima estate. Più del centravanti, l'obiettivo prioritario della società giallorossa è un esterno offensivo in grado di saltare l'uomo e in questo senso il calciatore dell'Olympique Lione rappresenta la priorità.