Milan, c’è Silva nell’uovo rossonero: Andrè verso la titolarità con la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La grande novità è al centro dell’attacco, ovvero l’unica parte di campo in cui Gattuso aveva più di un dubbio. Fino a giovedì pareva un testa a testa Cutrone-Kalinic, ma ora è spuntata fuori la terza opzione: il tecnico rossonero scioglierà gli ultimi dubbi solo stamane, però André Silva è il centravanti favorito, anche in base alle prove tattiche di ieri, spiega La Gazzetta dello Sport. Il portoghese sta mettendo in difficoltà l’allenatore in questi ultimi allenamenti e così potrebbe essere lui la sorpresa dall’uovo rossonero: il portoghese potrebbe strappare una maglia da titolare dal primo minuto e scavalcare così in un colpo solo sia Cutrone che Kalinic. Il resto della formazione è praticamente fatta con Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso e Calhanoglu.

Brutte notizie per Conti: dopo la forte distorsione al ginocchio già operato, Andrea è volato negli Usa per un consulto e rischia di dover finire nuovamente sotto i ferri (a breve se ne saprà di più): “Siamo stati abbastanza bravi a gestirlo bene, ma non abbastanza a farlo andare più tranquillo, e un po’ è colpa mia”, ha detto ieri Gattuso. Intanto prosegue molto bene la vendita dei biglietti per il derby di mercoledì (sito Milan, circuito TicketOne, biglietteria Casa Milan ed eventualmente botteghini a San Siro il 4): ne restano in vendita ancora circa 2.500 fra 1° anello rosso, 2° verde e 3° rosso, blu e verde.