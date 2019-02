Milan-Cagliari, le formazioni: conferme per Gattuso. Barella trequartista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadra che pareggia non si cambia: dopo il buon 1-1 ottenuto all’Olimpico contro la Roma, Gennaro Gattuso conferma in blocco l’undici di partenza del suo Milan. Dando anche poco peso ad alcune critiche: in attacco confermato Calhanoglu con Piatek e Suso. In difesa, Calabria vince ancora il ballottaggio con Conti.

Rolando Maran, da parte sua, manda in soffitta il 3-5-2 tentato contro l’Atalanta per tornare al suo 4-3-1-2. Nessun regista di ruolo: il terzetto di centrocampo è composto da Faragò, Ionita e Padoin, con Nicolò Barella avanzato sulla trequarti a supporto di Joao Pedro e Pavoletti, considerata l’assenza per infortunio di Valter Birsa. Prima da titolare con i sardi per Luca Pellegrini, arrivato dalla Roma nel mercato di gennaio.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari, calcio d’inizio alle 20.30.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Ionita, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran.