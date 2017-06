Milan, Cairo resiste su Belotti: alternative Silva o Kalinic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola fa il punto sul reparto avanzato del Milan. Morata è sfumato, Aubameyang sta ancora riflettendo sul da farsi, Diego Costa chiede cifre astronomiche e per Belotti c’è la resistenza di Cairo che stima il Gallo a peso d’oro: 100 milioni per farlo cantare altrove. Il Milan riproverà con il solito inserimento di contropartite, altrimenti sarà costretto a puntare su André Silva del Porto o Kalinic della Fiorentina.