Milan, cala l'ottimismo per Ibrahimovic: l'offerta non convince lo svedese

Zlatan Ibrahimovic non è convinto: il centravanti svedese non ha sciolto le riserve riguardo il proprio futuro e in questo momento le sensazioni per un suo ritorno in Italia, al Milan almeno, non sono più quelle di un paio di settimane fa. A dividere l'ex Manchester United e il club rossonero c'è anche una questione economica: l'offerta di Maldini è stata importante, ma Ibra vuole di più stando a quanto rivela la redazione di Sky.