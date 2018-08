Milan, Calabria: "Abbiamo preso tre gol stupidi, non deve succedere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria, autore della rete del momentaneo 0-2 con il Napoli, ha parlato ai microfoni di Milan Tv: “Gol? È una cosa provata in allenamento ogni tanto, ma sullo 0-2 non dobbiamo farci prendere dal panico e portare a casa la partita. Non ci siamo riusciti, sono poco contento. Il San Paolo ti mette pressione, ma sullo 0-2 si erano spenti, bastava non fare qualche errore che abbiamo pagato. Hanno segnato il 1-2 dopo pochi minuti, lo stadio si è acceso e il Napoli si è riacceso. La parte mentale fa tanto, se fossimo riusciti a tenere il risultato sarebbe stato diverso. Sarà così sempre nel calcio, dobbiamo lavorare. La testa è bassa perché abbiamo preso tre gol stupidi e non deve succedere più”