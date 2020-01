© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del primo tempo dell'anticipo della Sardegna Arena contro il Cagliari: "Stiamo provando a trovare le giuste quadrature, ma dobbiamo sfruttare più occasioni: è questo che ci manca da inizio campionato. Ibrahimovic è un grande giocatore, un'opzione in più per una squadra come la nostra".