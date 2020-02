vedi letture

Milan, Calabria al 45': "Vogliamo provare a vincere questa partita"

Davide Calabria, terzino del Milan, parla così a Rai Sport dopo il primo tempo della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0: "Della centesima presenza non mi interessa, vogliamo concludere la partita come si è iniziata, e se possibile ancora meglio, per provare a vincerla".