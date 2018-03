Milan, Calabria: "Club presente, non ci manca nulla. Nessuna catastrofe"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In queste settimane, si parla spesso della proprietà cinese del Milan e delle difficoltà di Yonghong Li, ma Davide Calabria non è assolutamente preoccupato di tutte queste voci, come ha spiegato a Libero: “Sono uno che legge poco i giornali, ma rispondo dicendo che a noi non manca nulla, che lo stipendio arriva regolarmente e che se uno ha un problema la società è a disposizione per risolverlo. Non sentiamo questa catastrofe che qualcuno racconta”.