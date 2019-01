Milan, Calabria duro su Instagram: "Senso di ingiustizia e rabbia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giorno dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, in casa Milan non è ancora arrivato il sereno. La direzione arbitrale di Banti ha sollevato tante polemiche, riecheggiate nel post pubblicato da Davide Calabria su Instagram: "Ho tante cose che mi passano per la testa in queste ore, quel senso d’ingiustizia, quella rabbia, ma anche quel senso di appartenenza per questa maglia e quella speranza di poter tramutare questa rabbia in determinazione e voglia per raggiungere i nostri obiettivi... Più forti di prima, più uniti di prima".