© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano buone notizie da Milanello per Rino Gattuso che ha recuperato due giocatori per la trasferta di domenica sul campo della Lazio: Davide Calabria e Hakan Calhanoglu si sono infatti allenati regolarmente in gruppo questa mattina e dunque ci saranno all'Olimpico contro i biancocelesti. A riportarlo è Sky Sport.