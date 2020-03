Milan, Calabria e Conti verso il rinnovo: i rossoneri non vogliono perderli a zero

Obiettivo rinnovo per Davide Calabria e Andrea Conti. I due terzini del Milan presto riceveranno una proposta dal club rossonero per prolungare i loro contratti in scadenza nel 2022 e legarsi così alla società per altre stagioni, scongiurando l'addio a parametro zero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.