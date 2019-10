Milan, Calabria e Suso chiedono l'aumento per prolungare i loro contratti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al Milan non c'è in ballo solo il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma ci sono anche altri casi che presto potrebbero diventare molto caldi, come per esempio quelli che riguardano Davide Calabria e Suso: secondo La Gazzetta dello Sport, sia il terzino che l'esterno d'attacco chiedono infatti un adeguamento per prolungare, ma il club di via Aldo Rossi non sembra essere così convinto.