Milan, Calabria: "Fisicamente sto bene. Lazio in corsa per la Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria è stato intervistato al termine di Lazio-Milan. Queste le sue dichiarazioni a Milan TV: "Fisicamente sto bene, ma non sono al top. Ho fatto fatica oggi all'inizio, poi alla fine stavo meglio. Temevo di calare, invece ero lucido ancora a fine partita".

Assist per Kessié: "All'inizio pensavo di calciare in porta, poi ho visto Franck in corsa ed è stato bravo a buttarla dentro. Sono contento, è il mio primo assist stagionale e spero ne arrivino altri".

Un pareggio di testa: "C'è rammarico, era fondamentale vincere ma la Lazio è una big e lotterà con noi fino all'ultimo giornata. Il gol brucia, ma siamo soddisfatti".

Futuro da centrale: "Non l'ho mai fatto, non conosco i movimenti. In emergenza potrei adattarmi, sono a disposizione del mister".