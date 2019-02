Milan, Calabria: "Gattuso importante. Cutrone? Arriverà il suo momento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino del Milan Davide Calabria ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro la Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia: "Abbiamo affrontato una grande squadra, anche se non era in un periodo positivo. Siamo stati un po' meno bravi del solito, forse qualche giorno in meno di recupero ci ha penalizzato. Loro ci hanno pressato forte e abbiamo perso qualche palla di troppo, poi siamo stati bravi e fortunati nel non subire gol. Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva, forse dal punto di vista mentale abbiamo svoltato. Rispetto all'anno scorso ho trovato continuità, per me è fondamentale. Gattuso? Mi ha aiutato a migliorare sotto tutti i punti di vista, lavoriamo dal minimo particolare a quello più importante. Ci trasmette grinta e la giusta carica, questa maglia ti porta sempre ad essere sotto pressione ma lui ci aiuta e ci dà consigli e questo è positivo. Derby e terzo posto? E' sempre il derby, lo vivono tutti in maniera diversa perché è una delle rivalità più belle al mondo. Cutrone? Ha 20 anni, deve stare tranquillo. Piatek sta facendo benissimo ed è difficile metterlo in panchina. Patrick ci ha dato tanti punti in passato, il suo momento arriverà. Deve solo lavorare più di prima e lo sta facendo".