Milan, Calabria: "Miglior momento della carriera. Abbiamo le qualità per restare in alto"

Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il difensore del Milan Davide Calabria ha parlato anche del suo ottimo stato di forma: "Miglior momento della mia carriera? Penso di sì, sia dal punto di vista fisico che mentale. Anche la squadra sta passando un gran periodo e sono contento di questo. Il primo posto? Non dobbiamo farci distrarre dalla classifica. Il Milan deve puntare il più in alto possibile, poi che si arrivi da un periodo storico difficile è un dato di fatto ma siamo là in alto, nonostante gli infortuni e la pandemia. La qualità c'è, non dobbiamo distrarci e continuare a lavorare perché abbiamo le qualità per rimanere lassù fino alla fine".