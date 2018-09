Milan, Calabria: "Non è una catastrofe, basta poco per svoltare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Calabria è intervenuto prima di Sassuolo-Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono stati tanti episodi in cui siamo stati sfortunati. Giochiamo bene e facciamo gol, ma appena dobbiamo chiudere iniziamo a subire. Questa è una cosa che si vede, che stanno vedendo tutti. Dobbiamo cambiare metodo di approccio. Basta poco per svoltare, non è tutta questa catastrofe".