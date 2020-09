Milan, Calabria: "Non possono esserci undici titolari, la concorrenza può far bene a tutti"

Il difensore del Milan Davide Calabria, intercettato da Milan TV, si è soffermato sulla concorrenza in difesa: "Non possono esserci 11 titolari ma devono essercene 20-25. Quindi è giusto che sia così, soprattutto per una squadra che deve avere ambizioni alte come il Milan. Può far bene a tutti, è solo uno stimolo per migliorarsi sempre durante la settimana".