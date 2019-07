Milan, Calabria: "Nonostante il ko abbiamo retto bene. Le idee ci sono"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato in esclusiva da Milan TV dopo la sconfitta in ICC col Bayern, Davide Calabria, terzino rossonero ha risposto a svariate domande, ecco tutte le sue dichiarazioni:

Sulla partita: È stata una partita difficile, stiamo caricando anche nella rifinitura, doppio allenamento tutti giorni, si fa sentire, ma siamo in fase di preparazione. Loro erano più avanti ma abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo retto bene e le idee ci sono. Siamo soddisfatti della partita, ma siamo solo all’inizio”.

Sui concetti di Giampaolo: “Il mister ci ha chiesto di mettere in atto i concetti che abbiamo provato in allenamento. Non abbiamo potuto provare tutto perché tra viaggi e preparazioni c’è stato tanto tempo perso. Lavoreremo ancora nei prossimi giorni”.

Su Theo Hernández: “Theo è forte, ha gamba e voglia di dimostrare quanto vale, è venuto qui con la voglia giusta. Speriamo non si sia fatto nulla di grave, puntiamo su di lui. È qui con la giusta mentalità”.

Sui giovani come Gabbia: “Mi ricordo anni fa al mio debutto, era bellissimo giocare contro queste grandi squadre. I giovani devono essere felici di affrontare questi team, devono giocare con il sorriso e senza ansia. Il calcio è un gioco e questo è un bellissimo torneo”.