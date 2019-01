Milan, Calabria: "Paquetà ha sorpreso tutti, Piatek può fare tantissimi gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato a Milan Tv dopo il pareggio con il Napoli “Questa prestazione ci dà una carica in più. Sappiamo di essere una grande squadra anche se siamo giovani, dobbiamo migliorare su certi aspetti che a volte ci penalizzano. Stiamo lavorando bene dietro ma in attacco ci manca qualcosa. Affrontare una squadra come il Napoli con tutte le punte titolari e fare una partita del genere ci dà qualcosa in più ma dobbiamo puntare a vincerla. Ci sta che ci siano periodi migliori e peggiori, siamo migliorati in difesa e calati in attacco. Lavoriamo tutte le settimane sulla linea e ci sta dando risultati positivi. Ora dobbiamo tornare a segnare. Spesso essendo il Milan ci si dimentica che siamo così giovani, tutti vorrebbero vincere ma se si guarda l’età siamo tra i più giovani. Stiamo costruendo un progetto che si può portare avanti tanti anni. Può fare bene a noi e al calcio italiano. Sono contento, abbiamo lavorato bene di squadra e in questi casi anche il singolo risalta. Paquetà ha sorpreso tutti per la sua prontezza, veniva da un campionato diverso dal nostro ma è pronto tatticamente e tecnicamente ha grande qualità. Piotek può portare tantissimi gol spero possano fare bene anche qua”.