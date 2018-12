Milan, Calabria: "Parma forte fisicamente in difesa. Proveremo da fuori"

© foto di PHOTOVIEWS

Davide Calabria, terzino del Milan, a DAZN ha così commentato il primo tempo col Parma, terminato 0-0: "Stiamo facendo una partita ad alta intensità, cercheremo di mantenerla per tutti e 90 i minuti. Abbiam creato qualche occasione con tanti cross ma loro sono fisicamente molto forti in difesa. Dovremo aumentare la manovra per calciare di più da fuori. Gli scambi di posizione Gervinho-Biabiany? Abbiamo studiato entrambi, sappiamo come muoverci".